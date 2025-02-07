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Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забросил 600 шайб в равных составах

Овечкин стал третьим хоккеистом в НХЛ, кто забросил 600 шайб в равных составах
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьим игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которому удалось забросить 600 шайб в равных составах в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Больше Овечкина в равных составах забрасывали только Горди Хоу (615) и Уэйн Гретцки (692).

Овечкин отличился точным броском в матче против «Филадельфии» (4:3).

Для Овечкина этот гол стал 26-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 15 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 16 раз.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место, набрав 79 очков. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Ютой». Матч состоится 9 февраля. Команды выйдут на лед в 20:30 по московскому времени.

Овечкин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», с «Вашингтоном» он выигрывал Кубок Стэнли. Также российский форвард — победитель молодежного чемпионата мира, трехкратный чемпион мира и победитель Еврохоккейтура. Олимпийское золото — единственный крупный хоккейный трофей, который ему до сих пор не покорился.

Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки.

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