«Мы в изоляции»: в «Зените» рассказали об отношении к Суперлиге

Глава «Зенита» Медведев о Суперлиге: мы в изоляции

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что в клубе будут наблюдать за Суперлигой, отметив, что сейчас российский футбол находится в изоляции, передает ТАСС.

«Какое отношение у «Зенита» к Суперлиге? Мы будем внимательно наблюдать за этим. Мы находимся в особых условиях, когда остаемся изолированными от международного футбола, от официальных матчей», — сказал Медведев.

17 декабря Россию включили в состав участников Суперлиги.

В апреле 2024 года президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что проект Суперлиги прекращен.

21 декабря 2023 года Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о российских клубах в Суперлиге.