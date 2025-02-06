В Госдуме считают, что Овечкин останется в хоккее ради возможности выступить на ОИ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин до Олимпийских игр – 2026 побьет снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но после этого останется в хоккее, если у него еще будет возможность выступить на Олимпиаде и побороться за золото Игр. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, напомнив, что Татьяна Овечкина, мама хоккеиста, дважды становилась чемпионкой Игр по баскетболу.

«Мне кажется, это семейная история. В семье одного чемпиона мало, нужно второго. Владислав Третьяк всегда говорил, что самым ожидаемым в команде хоккеистом все эти годы был, конечно, Саша. И он сам всегда говорил, что болельщики его не поймут, если он не приедет в сборную. Понятно, что он связан контрактными обязательствами с НХЛ, и всегда ведутся переговоры, чтобы его отпустили.

Сам Саша не откажется. Могут быть объективные причины, по которым он не сможет приехать, — не договорится с НХЛ или будет травмирован. Все остальное болельщики не поймут. Сейчас он идет на снайперский рекорд и к Олимпиаде его побьет. Останется ли он после этого в хоккее, вот вопрос. Но, думаю, ради Олимпиады, особенно если России вернут флаг и гимн, Саша останется», — считает Журова.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, поразив пустые ворота соперников на последней минуте.

Для Овечкина этот гол стал 25-м в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Овечкин является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», с «Вашингтоном» он выигрывал Кубок Стэнли. Также российский форвард — победитель молодежного чемпионата мира, трехкратный чемпион мира и победитель Еврохоккейтура. Олимпийское золото — единственный крупный хоккейный трофей, который ему до сих пор не покорился.

4 февраля на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF) было принято решение продлить отстранение сборных команд России от участия в турнирах под эгидой организации. Соответственно, российские хоккеисты не смогут выступить на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также на молодежном чемпионате мира — 2026. Вместе с тем решение по участию сборной России в Олимпийских играх будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее агент объяснил причины успешной игры Овечкина в 39 лет.