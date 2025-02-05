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«Сработали изменения»: агент Овечкина рассказал, что повлияло на результативность хоккеиста

Агент Овечкина Чистяков: Александр внес изменения в предсезонную подготовку
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Washington Capitals/Twitter

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, что его клиент внес изменения в предсезонную подготовку. Его слова передает Telegram‑канал команды Овечкина.

«Саша внес некоторые изменения в предсезонную подготовку. Если у вас будет время и желание, вы можете с его персональным тренером Павлом Бурлаченко это обсудить. Изменения были внесены. И они сработали», — сказал Чистяков.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Ранее Овечкин обошел Горди Хоу и стал пятым форвардом по количеству побед в истории НХЛ.

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