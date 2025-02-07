Тренер объяснил, почему известный российский нападающий уехал в чемпионат Алжира

Детский тренер нападающего Ивана Игнатьева Владимир Терентьев рассказал о решении футболиста продолжить карьеру в клубе «Кабили» в чемпионате Алжира, где раньше не выступали известные игроки из России.

«Три дня назад информация об этом пошла, мы переписывались, и он написал: «Я не хочу. Вроде бы там классно, чемпионат хороший, но желания нет». А сегодня уже написал, что полетел туда со своей девушкой. Подробностей не знаю, но, конечно, неожиданно очень. А мне все равно интересно будет посмотреть, потому что он поехал под тренера, с которым работал в «Локомотиве» (Йозефом Циннбауэром)», приводит слова специалиста ODDS.ru.

Также Терентьев подчеркнул, что новая команда Игнатьева находится в данный момент на четвертом месте в чемпионате Алжира, что довольно высоко, однако она имеет проблемы с результативностью. Бывший подопечный в разговоре со своим первым тренером выразил надежду, что ему удастся повлиять на это.

Терентьев рассказал также, что Игнатьев рассчитывал через выступления за «Урарту» в чемпионате Армении вернуться в Российскую премьер-лигу, но этого не вышло, так как клуб из чемпионата Армении не был заинтересован в сохранении футболиста из России, хотя ведет борьбу за еврокубки. По мнению тренера, «Урарту» продал россиянина из-за потребности в деньгах.

Игнатьев успел провести в чемпионате Армении 16 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и тремя результативными передачами. 26-летний форвард на родине играл за «Краснодар», воспитанником которого является, а также казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», столичный «Локомотив» и «Сочи». После этого он выступал еще за «Железничар» из Сербии.

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