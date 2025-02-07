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Экс-футболист назвал сильнейшего защитника РПЛ

Пономарев назвал Рошу сильнейшим центральным защитником РПЛ
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев назвал защитника «армейцев» бразильца Виллиана Рошу сильнейшим в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«ЦСКА правильно поступил, что не стал отпускать Рошу в Европу. На сегодняшний день он сильнейший центральный защитник в России. Бразилец умеет хорошо обороняться, атаковать и держать игрока», — заявил Пономарев.

29-летний Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, в которых сделал три результативные передачи. Его контракт с армейской командой рассчитан до лета 2027 года.

Московский ЦСКА на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) ушел на шестом месте, в активе армейской команды 31 балл.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее ЦСКА отказался отпускать Рошу в Бразилию.

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