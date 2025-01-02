ЦСКА отказался отпускать одного из иностранных футболистов

Московский ЦСКА отказал «Интернасьоналу» по поводу трансфера защитника Виллиана Роши. Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Antenados no Futbol.

По данным источника, бразильский клуб предлагал армейцам за футболиста €1,9 млн. Предложение было сделано в конце 2024 года, но столичный клуб принял решение отказать в трансфере.

29-летний Роша перешел в ЦСКА летом 2022 года из португальского «Портимоненсе». В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, в которых сделал три результативные передачи. Его контракт с армейской командой рассчитан до лета 2027 года.

Московский ЦСКА на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ) ушел на шестом месте, в активе армейской команды 31 балл.

В статусе лидера первую часть чемпионата России завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее экс-футболист назвал условие, при котором у ЦСКА будут проблемы.