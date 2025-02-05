«Я — лучший». Криштиану Роналду — 40

В 15 лет у Роналду обнаружили аритмию сердца, которая угрожала его жизни и могла перечеркнуть перспективы в футболе. Его прооперировали, и он и вернулся к тренировкам уже через три дня.
Криштиану Роналду в детствеcristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Роналду начал свою карьеру в «Спортинге» (Лиссабон). Роналду — единственный футболист, который в течение одного сезона сыграл за все команды «Спортинга» — до 16, до 17, до 18 лет, дубль и основу.
Криштиану Роналду, 2003 годJohn Peters/Manchester United/Getty Images
В 2003 году он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», где выиграл три титула подряд в Английской премьер-лиге, став победителем Лиги чемпионов в 2008 году.
Криштиану Роналду из Португалии во время матча отборочного турнира Евро-2024 между сборными Португалии и Словакии на стадионе «Ду Драгау» 13 октября 2023 года в Порту, ПортугалияOctavio Passos/Getty Images
В 2009 году Роналду подписал контракт с мадридским «Реалом» за рекордную на тот момент сумму в €94 млн. В «Реале» он стал лучшим бомбардиром клуба и выиграл множество трофеев, включая четыре Лиги чемпионов.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду празднует победу после того, как забил свой первый гол во время матча испанской Ла Лиги по футболу между «Реалом» и «Валенсией» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания, 8 мая 2016 годаPaul White/AP
В 2018 году подписал контракт с «Ювентусом», где выиграл чемпионат Италии. Спустя три года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», а в 2022-м подписал контракт с клубом «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду и его сын Криштиану Роналду — младший приветствуют зрителей во время официального представления Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Нассра» на стадионе «Мрсул Парк» 3 января 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская АравияYasser Bakhsh/Getty Images
В составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций УЕФА в 2019 году. Он также лучший бомбардир в истории страны.
Криштиану Роналду во время матча группы А1 Лиги наций УЕФА 2024/25 между сборными Португалии и Польши на стадионе «Ду Драгау» 15 ноября 2024 года в Порту, ПортугалияEurasia Sport Images/Getty Images
Кроме того, Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча».
Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен» проходит мимо Криштиану Роналду из «Эр-Рияда XI» после того, как забил первый гол команды во время товарищеского матча Зимнего тура 2023 года между «Пари Сен-Жермен» и «Эр-Риядом XI» на международном стадионе имени короля Фахда 19 января 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская АравияYasser Bakhsh/Getty Images
Практически всю свою карьеру он конкурировал за звание лучшего игрока с Лионелем Месси — у аргентинца восемь таких трофеев.
Криштиану Роналду из мадридского «Реала» празднует победу, забив свой четвертый гол с пенальти в финале Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Атлетико» на стадионе «Эстадио да Луз» 24 мая 2014 года в Лиссабоне, ПортугалияLars Baron/Getty Images
В 2016 году Криштиану познакомился с Джорджиной Родригес, спустя два года сыграл с ней свадьбу.
Джорджина Родригес и Криштиану Роналду принимают участие в церемонии MTV EMAs 2019 в конференц-выставочном центре FIBES, Севилья, Испания, 3 ноября 2019 годаJeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images
У Роналду есть пятеро детей, трое из них от суррогатных матерей — Криштиану Роналду Жуниор, двойняшки — Мэтью и Ева, появившиеся на свет в июне 2017 года. Осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз — Родригес родила ему девочку, которую назвали Аланой-Мартиной. В 2022-м Джорджина стала матерью во второй раз.
Накануне своего 40-летия Роналду в интервью журналисту Эду Агирре заявил, что он лучший.
Криштиану Роналду, футболист «Аль-Насра», наблюдает за ходом боя Day of Reckoning: Fight Night на арене «Кингдом Арена» 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская АравияRichard Pelham/Getty Images
«Я считаю, что я самый совершенный игрок. Это мое мнение. Я хорошо играю головой, я хорошо бью со штрафных, я хорошо бью левой ногой, я быстрый, я сильный, я прыгаю <...> Я не видел никого лучше себя. Я говорю вам это от всего сердца», — сказал Ронаду.