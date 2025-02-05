«Я — лучший». Криштиану Роналду — 40

Криштиану Роналду позирует для портрета во время портретной сессии Португалии перед Евро-2024 в Германии

Многолетний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года в городе Фуншале (Мадейра, Португалия). Полное имя футболиста — Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. При этом Роналду — не фамилия, а второе имя, которое ему дал отец в честь своего кумира — экс-президента США Рональда Рейгана. Большую часть карьеры нападающий спорил за звание ведущего футболиста планеты с Лионелем Месси. У аргентинца больше «Золотых мячей», но португалец считает себя лучшим игроком.

В 15 лет у Роналду обнаружили аритмию сердца, которая угрожала его жизни и могла перечеркнуть перспективы в футболе. Его прооперировали, и он и вернулся к тренировкам уже через три дня.

close Криштиану Роналду в детстве cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Роналду начал свою карьеру в «Спортинге» (Лиссабон). Роналду — единственный футболист, который в течение одного сезона сыграл за все команды «Спортинга» — до 16, до 17, до 18 лет, дубль и основу.

close Криштиану Роналду, 2003 год John Peters/Manchester United/Getty Images

В 2003 году он подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», где выиграл три титула подряд в Английской премьер-лиге, став победителем Лиги чемпионов в 2008 году.

close Криштиану Роналду из Португалии во время матча отборочного турнира Евро-2024 между сборными Португалии и Словакии на стадионе «Ду Драгау» 13 октября 2023 года в Порту, Португалия Octavio Passos/Getty Images

В 2009 году Роналду подписал контракт с мадридским «Реалом» за рекордную на тот момент сумму в €94 млн. В «Реале» он стал лучшим бомбардиром клуба и выиграл множество трофеев, включая четыре Лиги чемпионов.

close Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду празднует победу после того, как забил свой первый гол во время матча испанской Ла Лиги по футболу между «Реалом» и «Валенсией» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания, 8 мая 2016 года Paul White/AP

В 2018 году подписал контракт с «Ювентусом», где выиграл чемпионат Италии. Спустя три года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», а в 2022-м подписал контракт с клубом «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

close Криштиану Роналду и его сын Криштиану Роналду — младший приветствуют зрителей во время официального представления Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Нассра» на стадионе «Мрсул Парк» 3 января 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия Yasser Bakhsh/Getty Images

В составе сборной Португалии выиграл чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций УЕФА в 2019 году. Он также лучший бомбардир в истории страны.

close Криштиану Роналду во время матча группы А1 Лиги наций УЕФА 2024/25 между сборными Португалии и Польши на стадионе «Ду Драгау» 15 ноября 2024 года в Порту, Португалия Eurasia Sport Images/Getty Images

Кроме того, Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча».

close Лионель Месси из «Пари Сен-Жермен» проходит мимо Криштиану Роналду из «Эр-Рияда XI» после того, как забил первый гол команды во время товарищеского матча Зимнего тура 2023 года между «Пари Сен-Жермен» и «Эр-Риядом XI» на международном стадионе имени короля Фахда 19 января 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия Yasser Bakhsh/Getty Images

Практически всю свою карьеру он конкурировал за звание лучшего игрока с Лионелем Месси — у аргентинца восемь таких трофеев.

close Криштиану Роналду из мадридского «Реала» празднует победу, забив свой четвертый гол с пенальти в финале Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Атлетико» на стадионе «Эстадио да Луз» 24 мая 2014 года в Лиссабоне, Португалия Lars Baron/Getty Images

В 2016 году Криштиану познакомился с Джорджиной Родригес, спустя два года сыграл с ней свадьбу.

close Джорджина Родригес и Криштиану Роналду принимают участие в церемонии MTV EMAs 2019 в конференц-выставочном центре FIBES, Севилья, Испания, 3 ноября 2019 года Jeff Kravitz/FilmMagic/Getty Images

У Роналду есть пятеро детей, трое из них от суррогатных матерей — Криштиану Роналду Жуниор, двойняшки — Мэтью и Ева, появившиеся на свет в июне 2017 года. Осенью 2017-го спортсмен стал отцом в четвертый раз — Родригес родила ему девочку, которую назвали Аланой-Мартиной. В 2022-м Джорджина стала матерью во второй раз.

close cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Накануне своего 40-летия Роналду в интервью журналисту Эду Агирре заявил, что он лучший.

close Криштиану Роналду, футболист «Аль-Насра», наблюдает за ходом боя Day of Reckoning: Fight Night на арене «Кингдом Арена» 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия Richard Pelham/Getty Images

«Я считаю, что я самый совершенный игрок. Это мое мнение. Я хорошо играю головой, я хорошо бью со штрафных, я хорошо бью левой ногой, я быстрый, я сильный, я прыгаю <...> Я не видел никого лучше себя. Я говорю вам это от всего сердца», — сказал Ронаду.