Был назван лучший футболист в истории

Британский портал FourFourTwo признал аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Вторую строчку в рейтинге занял легендарный бразилец Пеле, а третьим стал соотечественник Месси Диего Марадона. Португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге четвертое место. Бразилец Роналдо, который, по мнению самого Месси, является лучшим игроком всех времен, стал шестым.

Единственным российским игроком в этом рейтинге стал обладатель «Золотого мяча», советский голкипер Лев Яшин — он занял 26 место.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.