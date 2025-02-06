«Автомобилист» прервал 11-матчевую победную серию в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» прервал свою 11-матчевую победную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), уступив во встрече регулярного чемпионата казанскому «Ак Барсу».

Встреча, которая состоялась на «Татнефть-Арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев. В составе победителей отличились Кирилл Семенов, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Семен Кошелев. Единственную шайбу у «Автомобилиста» забросил Брукс Мэйсек.

До этой встречи екатеринбургскому коллективу удалось выиграть 11 матчей подряд — последний раз они уступили 5 января лидеру конференции «Трактору».

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает второе место, набрав 72 очка за 52 игры. «Автомобилист» идет четвертым с 70 баллами за 52 встречи.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в IIHF заявили о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026.