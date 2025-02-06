В IIHF заявили о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026

Автор материала на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) журналист Эндрю Подниекс написал, что сборную России не включат в список участников Олимпиады-2026.

»«В мужском турнире состав участников будет отличаться, как день и ночь, в сравнении с 2014 годом. Прежде всего, четырех сборных, которые выступили в Сочи, вообще не будет на турнире в Милане: это команды Австрии, Норвегии, России и Словении», — заявил он.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее сообщалось, что ФХР намерена апеллировать недопуск сборной России к ЧМ-2026.