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МОК продолжит разъяснения о трансженщинах в спорте после указа Трампа

МОК продолжит обсуждать участие трансженщин после указа Трампа
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Yao Qilin/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит разъяснять и обсуждать тему участия трансженщин в спортивных мероприятиях с различными органами власти. Слова пресс-службы организации приводит ТАСС.

«Работая с международными спортивными федерациями, МОК продолжит разъяснять и обсуждать различные темы с соответствующими органами власти», — заявили в МОК.

Ранее президент США Дональд Трамп запретил сменившим пол мужчинам принимать участие в женских спортивных соревнованиях. Также глава государства планирует добиться запрета выступления трансженщин на Олимпиаде-2028 года в Лос-Анджелесе.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее россиянка рассказала о соревновании с трансженщиной.

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