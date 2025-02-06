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Британский журналист: Роналду уже не так быстр, как раньше

Журналист Морган заявил, что Роналду уже не так быстр, как раньше
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Reuters

Британский журналист Пирс Морган высказался об игре Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, заявив, что португалец уже не так быстр, как раньше, передает talkSPORT.

«Очевидно, Роналду уже не так быстр, как раньше. Его партнер по «Аль-Насру» Мане не так быстр, как раньше. Они выделяются не скоростью, а интеллектом и влиянием, которое они оказывают на других игроков», — сказал Морган.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Лионель Месси назвал Роналдо лучшим футболистом всех времен.

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