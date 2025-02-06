Экс-игрок «Спартака»: по Зимнему Кубку РПЛ не стоит делать выводы

Экс-футболист Масалитин о Зимнем Кубке РПЛ: все решают свои задачи

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что по Зимнему Кубку РПЛ рано делать выводы о состоянии команд.

«Выводы по этому турниру делать рано. Каждая команда решает свои задачи, все играют под нагрузками. Многие команды играют двумя составами по тайму. Идет подготовка к чемпионату. Очень много совершается ошибок в обороне, много нелогичных мячей», — сказал Масалитин.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует лидирует московский «Спартак», имея 3 очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее было названо слабое звено «Зенита» в матче с ЦСКА.