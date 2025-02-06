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Названо слабое звено «Зенита» в матче с ЦСКА

Хавбека Глушенкова назвали самым слабым звеном «Зенита» в матче с ЦСКА
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов назвал атакующего полузащитника петербургской команды Максима Глушенкова самым слабым звеном в матче Зимнего кубка РПЛ с московским ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Потери зашкаливали. Не сомневаюсь, что Максим вернется на прежний уровень. Но атака не убедила. Мостовой был сам по себе. Не было взаимодействия с Лусиано и Глушенковым. Да, было два момента: у Энрике и Лусиано. Но этого мало», — заявил он.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Счет на 49-й минуте открыл игрок «Зенита» Дуглас дос Сантос. Матвей Кисляк через восемь минут сравнял счет, а Артем Шуманский вывел армейцев вперед на 88-й минуте поединка. В компенсированное время Александр Соболев сделал счет 2:2. В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 4:1.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков. В следующем матче «Зенит» сыграет с «Ростовом». ЦСКА уже завершил свои выступления на групповом этапе.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стало известно, договорился ли «Зенит» о возвращении Малкома.

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