Протокол, составленный на 10-летнего фаната «Ак Барса», аннулировали

10-летнему болельщику казанского «Ак Барса» Роману Домареву и его отцу Андрею пообещали бесплатные билеты на любой матч петербургского СКА после того, как их забрали в полицию из-за брошенной на лед кепки. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

Протокол, который был составлен по итогам задержания, был аннулирован.

Инцидент произошел на матче между СКА и «Ак Барсом», который состоялся 4 февраля на стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. 10-летний болельщик и его отец бросили кепку на лед после того, как нападающий «Ак Барса» Артем Галимов сделал хет-трик. После этого представители петербургского клуба попросили Домаревых проследовать в отдел полиции. На просьбу отложить процедуру до окончания матча им ответили отказом.

На них составили протокол об административном правонарушении. Мужчина с сыном смогли уйти с ледовой арены только в 23:00 по московскому времени. При этом, когда один из нападающих СКА сделал хет-трик в другом матче, на лед также бросали кепки, однако никто задержан не был.

Встреча между командами состоялась в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и завершилась победой казанской команды со счетом 8:3.

Ранее в «Ак Барсе» поддержали задержанного 10‑летнего фаната.