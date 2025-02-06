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Экс-теннисист рассказал, как Медведев может набрать оптимальную форму

Экс-теннисист Чесноков о форме Медведева: он слишком мало играет
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Annegret Hilse/Reuters

Бывший теннисист Андрей Чесноков высказался в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» о форме Даниила Медведева, который уступил в матче 1/8 финала турнира в Роттердаме Маттиа Беллуччи, заявив, что россиянин слишком мало играет.

«Сможет ли Медведев набрать форму к «Ролан Гаррос»? Будет у Медведева всплеск. Он должен набрать форму. Сейчас Медведев играет очень мало матчей. Он сыграл две игры в Австралии, после Австралии он провел еще две игры. Медведев набирает форму, когда много играет. Сейчас Медведев не чувствует, за счет чего он может выигрывать», — сказал Чесноков.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее Медведев прекратил сотрудничество с тренером.

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