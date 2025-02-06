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«Не было уверенности»: российский теннисист объяснил поражение Медведева от 92-й ракетки мира

Экс-теннисист Чесноков: Медведев играл пассивно в матче с Беллуччи
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Francis Mascarenhas/Reuters

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснил поражение Даниила Медведева от итальянца Маттиа Беллуччи в матче 1/8 финала турнира в Роттердаме, заявив, что россиянин играл пассивно.

«Беллуччи постоянно давил Медведева, очень хорошо использовал укороченные удары. Было видно, что у Медведева нет той уверенности, которая у него присутствовала. Из-за этого идут невынужденные ошибки, он делал слишком много двойных ошибок. В третьем сете при счете 2:2 Медведев пробил точно в итальянца, но можно было бы сыграть по линии и заработать брейк. Чувствуется, что Медведев достаточно далеко двигался, играл достаточно пассивно, если сравнивать с Беллуччи. Медведев не находится в той форме, в которой должен находиться теннисист из топ-10. Я думал, что Медведев выиграет решающий сет, отыграв матчбол. Жалко, что не получилось», — сказал Чесноков.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

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