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Агент Овечкина объяснил причины успешной игры Овечкина в 39 лет

Агент Овечкина Чистяков назвал причины успешной игры хоккеиста в 39 лет
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USA TODAY Sports/Reuters

Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, заявил, что хоккеист мог играть еще лучше, если бы не полученная в ноябре 2024 года травма. Его слова приводит Telegram-канал команды российского нападающего.

«Но он же не в индивидуальном виде спорта, а в командном. Команда стала намного сильнее, была сделана большая работа генеральным менеджером и руководством, пришли новые игроки, которые усилили «Вашингтон». И это все в совокупности дает такой хороший результат», — заявил Чистяков.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Ранее в НХЛ вновь пересчитали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.

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