Генсек РФС заявил, что риторика УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения России меняется

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил надежду на то, что российские клубы и сборные смогут вернуться на международную арену в 2025 году, передает «Советский спорт».

«Работа ведется, видите же, что риторика коллег меняется. Какие шансы вернуться? Надеемся, что наша работа в этом году приведет к результату», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в УЕФА выступили против отстранения россиян.