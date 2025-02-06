Экс-игрок «Спартака»: ни у кого нет задачи выиграть Зимний Кубок РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что у команд нет задачи выиграть Зимний Кубок РПЛ.

«Все команды ставят перед собой задачу хорошо подготовиться. Ни у кого нет задачи выиграть турнир. Всем игрокам дают поиграть, наигрывают состав. Хорошо, когда шесть ведущих команд России встречаются на сборах. Не надо искать соперников, хорошее место для подготовки. В любой игре все хотят победить. Но я не вижу, что кто-то в этом турнире хочет победить», — сказал Гладилин.

В турнире принимают участие московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

В группе A лидирует лидирует московский «Спартак», имея 3 очка, «Краснодар» с тремя баллами идет на втором месте, но у красно-белых есть игра в запасе. Замыкает группу московское «Динамо», не набрав очков.

ЦСКА идет на первом месте в группе B в Зимнем Кубке РПЛ, набрав 4 очка. На втором месте идет «Зенит», имея в активе два балла. «Ростов» замыкает таблицу, не набрав очков.

Ранее стало известно, договорился ли «Зенит» о возвращении Малкома.