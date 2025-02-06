«Теряют деньги и зрительский интерес»: Буре о решении IIHF по недопуску России по ЧМ

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил, что в международной организации осознают финансовые потери без участия сборной России на турнирах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Без России чемпионат мира не такой интересный. Мы являемся ведущей хоккейной державой. Плюс — я подчеркнул — они теряют деньги без нас, IIHF теряет спонсорские деньги. Если Россия не участвует, то, согласно пункту в контракте, спонсоры платят меньше», — заявил Буре.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Буре рассказал о голосовании IIHF об отстранении сборной России.