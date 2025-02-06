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Турецкая волейболистка «Локомотива» подралась с одноклубницей в раздевалке

Volley News: Каракурт и Бровкина из «Локомотива» подрались в раздевалке
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Виталий Невар/РИА Новости

Волейболистки калининградского «Локомотива» турчанка Эбрар Каракурт и россиянка Юлия Бровкина подрались в раздевалке. Об этом пишет Volley News.

По информации источника, инцидент произошел в раздевалке после одной из тренировок команды. Все началось с ссоры между спортсменками, которая быстро переросла в драку. Ее пришлось останавливать партнершам по команде.

После драки в раздевалке турецкая спортсменка отправилась на парковку, где нашла автомобиль, принадлежащий Бровкиной, и повредила его. Это попало на камеры видеонаблюдения стадиона. Сама Каракурт после произошедшего выдвинула ультиматум руководству калининградской команды: либо Бровкина уходит из клуба, либо она сама.

Руководство после инцидента уже приняло решение и намерено перевести во вторую команду именно российскую спортсменку, несмотря на тот факт, что Каракурт после завершения сезона в калининградском клубе вернется играть в чемпионат Турции.

Калининградский «Локомотив» расположился на втором месте в турнирной таблице российского первенства. Команда одержала 17 побед и потерпела четыре поражения.

Ранее российский футболист рассказал о положительных аспектах жизни в США.

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