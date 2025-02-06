«Не знаю, что сказать»: Медведев о завершении карьеры после поражения от 92-й ракетки

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, порассуждал о завершении карьеры после поражения от 92-й ракетки мира Маттиа Беллуччи и выразил уверенность, что еще сможет вернуться в хорошей форме. Его слова приводит Sportskeeda.

«Я не знаю, что сказать по этому поводу. Я люблю теннис и все еще зарабатываю на нем неплохие деньги, поэтому буду продолжать играть, пока это возможно. Если я выпаду из первой сотни, то не знаю, что будет дальше, но, скорее всего, это не произойдет», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. За это время Медведев девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее Медведев прекратил сотрудничество с тренером.