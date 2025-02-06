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Медведев сенсационно проиграл 92-й ракетке мира

Теннисист Медведев проиграл на турнире в Роттердаме 92-й ракетке мира Беллуччи
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Francis Mascarenhas/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, не сумел выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В матче второго круга российский спортсмен проиграл представителю Италии Маттиа Беллуччи, который занимает 92-ю позицию в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.

За это время Медведев девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из 12 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В январе Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии уже во втором круге, проиграв представителю США Ленеру Тину.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Ранее Медведев прекратил сотрудничество с тренером.

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