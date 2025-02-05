Российская лыжница объяснила, почему поменяла мнение насчет поездки на ОИ

Степанова: большинство народа за то, чтобы ехать на Олимпиаду

Российская лыжница Вероника Степанова заявила, что нужно развивать турниры, неподконтрольные Международному олимпийскому комитету (МОК), и объяснила, почему изменила мнение по поводу поездки на Олимпиаду. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Правильнее было бы уделить внимание соревнованиям вне МОК — они устарели, заржавели и политизированы. Но решают старшие товарищи. Меня с результатами соцопросов никто не знакомил, но кажется, что большинство все‑таки за то, чтобы ехать на Олимпиаду», — заявила Степанова.

Степанова выиграла золото зимних Олимпийских игр — 2022 в женской эстафете, став самой молодой российской олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок. На счету лыжницы также победа в эстафете на одном из этапов Кубка мира в 2021 году.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Степанова заявила, что норвежки и немки ждут возвращения российских лыжников.