Олимпийская чемпионка рассказала, спортсменки из каких стран ждут возвращения россиян

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова рассказала о том, что иностранные спортсменки ждут возвращение российских лыжников на международную арену, передает «Матч ТВ».

«Иностранки говорят, что россиян очень не хватает. Кто конкретно? Норвежки и немки. Еще есть спортсменка из Швейцарии, мы с ней соревновались. Она тоже ждет», — сказала Степанова.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее стало известно, сколько российские лыжники пробудут на сборе в Италии.