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«Медведев знает о нашей идее»: агент намекнул на возвращение звездного игрока в «Зенит»

Агент бразильца Малкома намекнул на возвращение футболиста в «Зенит»
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Агент нападающего саудовского «Аль-Хиляля» Малкома Луис Фернандо Гарсия намекнул на возможное возвращение футболиста в петербургский «Зенит». Его слова приводит Sport24.

«Возвращение Малкома в «Зенит»? Я встречался с Александром Медведевым в Катаре. Он знает о нашей идее насчет Малкома», — заявил Гарсия.

23 августа 2023 года «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила €60 млн. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 25 миллионов евро.

Бразилец во время игры за «Зенит» получил российское гражданство.

Малком перешел в петербургский клуб 2 августа 2019 года из каталонской «Барселоны». Сумма трансфера составила €40 млн плюс €5 млн было выплачено в качестве бонуса испанскому клубу. В сезоне-2022/23 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 мяча. В том же сезоне Малком был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза (РФС). За время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок страны.

Ранее стало известно, насколько оштрафовали Артема Дзюбу за скандальное интервью.

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