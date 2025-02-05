«Металлург» проиграл «Трактору» в матче КХЛ

«Металлург» проиграл «Трактору» со счеттом 2:5 в КХЛ

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата.

Встреча, на «Трактор Арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В первом периоде на шайбы игроков «Трактора» Григория Дронова на 5-й минуте и Виталия Кравцова на 9-й минуте магнитогорцы ответили точным броском Троя Джозефса на 19-й минуте. Во втором отрезке также был счет 2:1 в пользу «Трактора»: у челябинцев отличились Никита Коростелев на 33-й и Василий Глотов на 34-й минутах, а у «Металлурга» — Даниил Вовченко на 38-й. В третьем периоде единственную шайбу забросил 19-летний Александр Рыков.

«Трактор» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 55 матчей. «Металлург» идет пятым — у них 66 баллов за 53 встречи.

Следующая встреча у «Трактора» запланирована на 12-е число. Соперником снова станет «Металлург». Игра пройдет в Челябинске.

В финале Кубка Гагарина 2024 года «Металлург» победил в четырех матчах подряд «Локомотив» и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее СКА пропустил шесть шайб за период в матче КХЛ.