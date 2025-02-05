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Французский биатлонист раскритиковал федерацию из-за снятия Фуркада с выборов на ОИ

Фийон-Майе пристыдил федерацию из-за отказа Фуркада бороться за оргкомитет ОИ
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выразил сожаление из-за снятия кандидатуры пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада на пост главы оргкомитета Олимпиады-2030, а также раскритиковал федерацию за «битву самомнений». Его слова приводит Le Dauphine.

«По-настоящему стыдно из-за этой политической борьбы. Для меня она выглядит просто как битва самомнений — то, чему нет места на таком мероприятии, где мы будем представлять Францию», — заявил биатлонист.

3 февраля Фуркад заявил, что не будет бороться за пост главы оргкомитета Олимпиады-2030.

«Существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Мои видения разделяют не все участники проекта, и я сожалею об этом. Я принял трудное решение отказаться от борьбы за пост главы оргкомитета Игр-2030», — заявил он.

Выборы главы оргкомитета пройдут 18 февраля. На эту должность претендуют олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же и двукратная серебряная медалистка в лыжном хафпайпе Мари Мартино.

Ранее Фуркад заявил, что без сомнений нырнул бы в загрязненную Сену.

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