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Фуркад не будет бороться за пост главы оргкомитета Олимпиады-2030

L'Equipe: Фуркад отказался от борьбы за пост главы оргкомитета Олимпиады-2030
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Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад отказался от борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года, которые состоятся во Французских Альпах. Об этом сообщает L.

«Существует слишком много разногласий, чтобы можно было спокойно рассматривать эту миссию. Мои видения разделяют не все участники проекта, и я сожалею об этом. Я принял трудное решение отказаться от борьбы за пост главы оргкомитета Игр-2030», — заявил Фуркад.

Выборы главы оргкомитета пройдут 18 февраля. На эту должность претендуют олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же и двукратная серебряная медалистка в лыжном хафпайпе Мари Мартино.

Ранее Фуркад заявил, что ему будет очень стыдно за Францию, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Ранее Фуркад заявил, что без сомнений нырнул бы в загрязненную Сену.

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