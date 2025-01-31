Фетисов рассказал о знакомстве с Трампом

Фетисов: с Трампом мы познакомились в кантри-клубе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о знакомстве с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

«В каком-то кантри-клубе познакомились с Трампом. Он же ирландец, как и хозяин нашего хоккейного клуба. Трамп тогда гремел — конкурс красоты, казино, банкротство. Симпатяга такой был. Представить его президентом Америки было невозможно», — рассказал Фетисов.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок, один раз как тренер). Позднее он занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.

С 1989 по 1995 год россиянин выступал за «Нью-Джерси Девилз», а с 1995-го по 1998-й — за «Детройт Ред Уингз».

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Фетисов заявил, что Владимир Путин изменил его судьбу.