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Хоккейный тренер считает, что Овечкин может побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне

Тренер Назаров: Овечкин может побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне
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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Тренер Андрей Назаров заявил, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) уже в нынешнем сезоне, передает «Чемпионат».

«До рекорда Гретцки осталось 16 шайб. Думаю, что Саше вполне по силам добраться до заветной цели уже в нынешнем сезоне. Главное, чтобы позволило здоровье», — сказал Назаров.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Ранее Овечкин вошел в топ-10 НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте.

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