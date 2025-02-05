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Овечкин вошел в топ-10 НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте

Капитан «Вашингтона» Овечкин попал в топ-10 НХЛ по голам в 39-летнем возрасте
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USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в топ-10 в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в 39-летнем возрасте. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на портал Quant Hockey.

В ночь на 5 февраля «Вашингтон» одержал победу над «Флоридой Пантерз», встреча, которая прошла в рамках регулярного чемпионата, завершилась со счетом 6:3. Овечкин отличился оформленным голом, поразив пустые ворота соперников на последней минуте. Овечкин по указанному показателю занял девятое место.

На восьмой строчке — Джо Ньювендайк (26). Лидером по данному показателю в истории НХЛ является Горди Хоу, в активе которого 39 таких заброшенных шайб.

Для Овечкина заброшенная шайба стала 25-й в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он сократил отставание от «вечного» снайперского рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 16 голов. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 17 раз.

Всего на счету Овечкина 878 шайб в НХЛ.

Ранее в НХЛ вновь пересчитали дату, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки.

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