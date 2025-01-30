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«ПСЖ» Сафонова вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«ПСЖ» разгромил «Штутгарт» со счетом 4:1 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
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Angelika Warmuth/Reuters

Французский «ПСЖ» разгромил немецкий «Штутгарт» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Уже в первом тайме парижане убежали далеко вперед: на шестой минуте отличился Брэдли Барколя, а на 17-й и 35-й — Усман Дембеле. Во втором тайме Дембеле оформил хет-трик, забив на 54-й минуте, а ближе к концу «Штутгарт» отыграл один мяч усилиями Криса Фухриха на 77-й минуте.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Перед этой игрой обе команды шли на грани вылета из турнира. Благодаря этой победе, «ПСЖ» набрал 13 баллов и занял 15-е место в общей таблице, а «Штутгарт» остался 26-м с 10 очками и покидает турнир.

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