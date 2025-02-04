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Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ»

Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Кубка Франции против «Ле-Мана»
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Российский голкипер Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» на матч Кубка Франции против «Ле-Мана».

Встреча, которая пройдет в рамках 1/8 финала турнира, начнется 4 февраля в 23.10 по московскому времени.

Также в стартовый состав «ПСЖ» попал грузинский футболист Хвича Кварацхелия.

В текущем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, а Доннарумма — 20. 18 января итальянец вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Франции против «Ланса», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 2:1.

5 января Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции, при этом оставшись в запасе. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первом месте, опережая «Марсель», идущий вторым, на десять очков.

Ранее сообщалось о том, что конкурент Сафонова за место в основном составе «ПСЖ» может покинуть клуб.

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Футбол. Чемпионат Франции
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