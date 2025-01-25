Конкурент Сафонова за место в основном составе «ПСЖ» может покинуть клуб

Журналист Альфредо Педулла в своих соцсетях рассказал, что итальянский вратарь французского «ПСЖ» может покинуть команду.

Сейчас «ПСЖ» и Доннарумма ведут переговоры о новом контракте. Итальянец хочет зарабатывать €12 млн в год, но «ПСЖ» предлагает только €8 млн.

В текущем сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей во всех турнирах, а Доннарумма — 20. 18 января итальянец вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата Франции против «Ланса», который завершился победой «ПСЖ» со счетом 2:1.

5 января Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции, при этом оставшись в запасе. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

В следующем матче чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Реймсом». Встреча состоится 25 января.

Ранее Доннарумма высказался о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ».