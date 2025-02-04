Игрок «Зенита» о скандальном интервью Кокорина: РПЛ находится в тех условиях, в которых находится

Игрок «Зенита» Ерохин: РПЛ находится в тех условиях, в которых находится

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин отреагировал на интервью игрока кипрского «Ариса» Александра Кокорина, в котором он раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

«РПЛ находится в тех условиях, в которых находится. Все команды и руководство лиги пытаются поддерживать уровень чемпионата на должном уровне, чтобы при возвращении в еврокубки выступать на хорошем уровне», — сказал Ерохин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в РПЛ отреагировали на скандальные слова Кокорина об уровне чемпионата России.