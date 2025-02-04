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Тренер «Спартака» установил клубный рекорд по победам

Тренер «Спартака» Жамнов установил клубный рекорд по победам в КХЛ
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов установил рекорд клуба по победам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В матче регулярного чемпионата «Спартак» на выезде одолел ярославский «Локомотив». Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе «Спартака» точными бросками отметились Егор Савиков, Адам Ружичка, Даниил Орлов, Михаил Мальцев и Николай Голдобин. За «Локомотив» шайбы забросили Георгий Иванов, Павел Красковский, Максим Березкин и Андрей Сергеев.

Эта победа стала для Жамнова 76-й в КХЛ на посту тренера «Спартака». По этому показателю он обогнал Милоша Ржигу, который одержал с красно-белыми 75 побед.

Жамнов возглавил «Спартак» в 2023 году. В своем первом сезоне в «Спартаке» Жамнов вышел с командой в четвертьфинал Кубка Гагарина, где красно-белые уступили будущему победителю турнира магнитогорскому «Металлургу».

В текущем сезоне «Спартак» идет на третьем месте в Западной конференции, набрав 67 очков. Лидирует в таблице «Локомотив», имея в активе 80 баллов.

Ранее череповецкая «Северсталь» и «Спартак» забросили 14 шайб в матче КХЛ.

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