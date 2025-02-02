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«Северсталь» и «Спартак» забросили 14 шайб в матче КХЛ

«Северсталь» обыграла «Спартак» в КХЛ со счетом 8:6
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Череповецкая «Северсталь» обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в ледовом дворце города Череповец, завершилась победой хозяев со счетом 8:6. В составе «Северстали» дважды отличились Давид Думбадзе на 43-й и 60-й минутах, Михаил Котляревский на 10-й и 37-й минутах, а также Кирилл Пилипенко на 32-й и 58-й минутах. Еще по шайбе забросили Артем Щучинов на 3-й минуте и Николай Чебыкин на 5-й минуте. У «красно-белых» дубли оформили Адам Ружичка на 28-й и 40-й минутах и Иван Морозов на 20-й и 25-й. Также отличились Николай Голдобин на 33-й минуте и Михаил Мальцев на 52-й.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Северсталь» вышла на вторую строчку. У коллектива стало 67 баллов. «Спартак» опустился на пятую позицию — у коллектива 65 очков.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Украина попросила продлить отстранение сборной России по хоккею.

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