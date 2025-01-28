НХЛ планирует провести Кубок мира без IIHF

Журналист Дрегер: NHLPA и НХЛ планируют провести Кубок мира без участия IIHF

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) намерены провести Кубок мира в 2028 году без участия Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети X.

По его информации, НХЛ уже направила соответствующее уведомление в IIHF, а раскрыть формат турнира Лига планирует на предстоящем Турнире четырех наций, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

Последний раз Кубок мира без IIHF был проведен в 2016 году. Российская сборная тогда добралась до полуфинала.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос об участии сборной России по хоккею на Олимпиаде.