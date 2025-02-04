Иностранная федерация хоккея поддержала отстранение России от чемпионата мира

Шведская федерация хоккея поддержала отстранение России от ЧМ 2026 года

Глава федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон поддержал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборные России и Беларуси от участия в Чемпионате мира — 2026, передает сайт Федерации хоккея Швеции.

«Мы, шведские хоккеисты, поддерживаем это решение, которое абсолютно необходимо в сложившейся ситуации. Приятно уже знать условия проведения чемпионата мира в следующем сезоне», — говорится в заявлении.

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее стало известно, когда Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение по допуску сборной России на Олимпиаду.