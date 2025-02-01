В сборной России объяснили, почему Большунов уехал в Европу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко связал с тренировочными условиями отъезд трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу. Его слова приводит Sport24.

«Чем тренировки в Европе лучше, чем в России? Там, где мы тренировались в условиях среднегорья, круги различной сложности: от 15 до 30 км. И есть различный профиль трасс, который можно выбрать. А в том месте, где мы сейчас тренируемся, к сожалению, круг только 5 км. В этом плане, конечно, мы сильно проигрываем», — заявил он.

О том, что Большунов уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 30 января.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

Ранее в Госдуме высказались об отъезде Большунова в Европу.