Российский лыжник рассказал о реакции на российскую экипировку за границей

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о том, что в Италии никто не обратил внимания на то, что он вышел на тренировку на сборах в комбинезоне сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас на этих комбезах нет российского флага и какой-то символики, указаны только спонсоры наши. Поэтому я не знаю, распознали они комбез сборной России или нет. Никто не подходил, ничего не спрашивал. Тут все ко всему относятся спокойно», — заявил Коростелев.

Помимо Коростелева, на сборах в Италии также находятся лыжники Сергей Волков, Дарья Непряева и Александр Большунов.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее в сборной России объяснили, почему Большунов уехал в Европу.