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Экс-игрок сборной России Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку

Тренер Кержаков назвал чемоданы Louis Vuitton самой дорогой спонтанной покупкой
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, который работает тренером, назвал брендовые чемоданы своей самой дорогой спонтанной покупкой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня дома стоят два чемодана Louis Vuitton. Я сейчас иногда на них смотрю и думаю: зачем я их купил? Не помню, сколько они стоили, но много. Весят по 15 килограммов каждый — жесть», — заявил спортсмен.

Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Ранее Кержаков рассказал о своих тратах.

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