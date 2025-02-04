Еще 19 российских пловцов смогут выступать в нейтральном статусе

World Aquatics расширила список россиян с нейтральным статусом до 50 человек

Международная федерация плавания (World Aquatics) расширила список российских спортсменов и тренеров, получивших нейтральный статус, до 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В обновленный список вошли 19 спортсменов, в том числе бронзовый призер Олимпиады по прыжкам в воду Александр Бондарь.

Российские спортсмены допускаются до соревнований World Aquatics исключительно в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил с 10 по 15 декабря в Будапеште. Нейтральный статус для участия в турнире был подтвержден у 27 российских пловцов. И в итоге Россия стала второй в медальном зачете, завоевав шесть золотых и четыре серебряные медали.

20 ноября Международная федерация плавания обновила правила по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе на соревнования. В этой версии не сказано, что норматив для участия на крупных стартах нужно выполнять за пределами России и Белоруссии, таким образом, чемпионат России был отборочным на мировое первенство.

Ранее российские хоккеисты встретились с Дональдом Трампом.