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В Госдуме оценили шансы Овечкина стать президентом

Журова: Овечкин должен иметь желание стать президентом России
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Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен иметь желание стать президентом страны, однако ему нужно перед этим поработать в других органах государственной власти. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Любой гражданин России может баллотироваться на пост президента страны. Мне хочется спросить, а хочет ли сам Овечкин стать президентом России? Может, Овечкин захочет после карьеры хоккеиста стать тренером, функционером», — заявила Журова.

Ранее журналист Дуглас Маккиннон заявил, что Овечкин может стать президентом России.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее агент Овечкина рассказал о цели хоккеиста в НХЛ.

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