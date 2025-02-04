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«Зачем лезть в его жизнь?» Роднина о шансах Овечкина стать президентом России

Депутат Роднина: личный выбор о карьере Овечкин сделает без журналистов
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Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала не трогать российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и дать ему самому выбрать путь после завершения карьеры. Ее слова приводит Odds.ru.

«Идти ли в политику — личный выбор самого Александра, который он сделает без журналиста Fox News. Зачем журналистам лезть в его жизнь, бежать впереди паровоза? Треп пускать не хочется, я человек конкретный. Когда Овечкин закончит свою карьеру, будет искать свое дальнейшее призвание», — заявила Роднина.

Такими словами Роднина отреагировала на заявление журналиста Дугласа Маккиннона, сказавшего, что Овечкин после завершения спортивной карьеры может стать президентом Российской Федерации.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом легендарного канадца Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. После гола «Виннипегу» Александр отстает от Гретцки на 17 шайб. Соответственно, для того, чтобы единолично возглавить список лучших снайперов НХЛ всех времен, ему нужно забросить еще 18 шайб.

Ранее в Госдуме оценили шансы Овечкина стать президентом.

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