Трамп: невероятный Бобровский заслуживает быть в Зале хоккейной славы

Во время приема «Флориды Пантерз» в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил, что выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Бобровский достоин включения в Зал славы в Торонто. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер назвал спортсмена «невероятным»: в седьмом матче финальной серии на Бобровского оказывалось много давления, но он смог с ним справиться.

«Вы заслуживаете быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу», — сказал Трамп и пожал вратарю руку.

«Флорида Пантерз» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в составе команды выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко.

Бобровский играет за «Пантерз» с 2019 года. В завершившемся сезоне он выиграл вместе с командой 51 матч, 16 из которых пришлись на плей-офф Кубка Стэнли сезона-2023/24. В финальной серии «пантеры» обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4-3. Также спортсмен — двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017). Бобровский — первый российский вратарь, завоевавший эту награду, и единственный голкипер из РФ, получивший ее дважды.

Зал хоккейной славы находится в канадском городе Торонто и представляет собой галерею развития канадского и европейского хоккея. Там созданы экспозиции об игроках, командах, рекордах НХЛ. Отдельно представлены реликвии и трофеи НХЛ, включая Кубок Стэнли. Впервые выставку открыли в 1943 году в Кингстоне, а в Торонто музей перебрался в 1958 году.

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