«Только пиар»: в России объяснили слова Трампа про величие Овечкина

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский объяснил, почему президент США Дональд Трамп назвал российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим игроком. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что Трамп сказал так из уважения к Овечкину. Весь мир так считает. Для Вашингтона это, наверное, самый великий спортсмен. Насчет того, поспособствует ли это возвращению российских спортсменов на международную арену... Это не влияет ни на что, кроме пиара самого Трампа», – заявил он.

Трамп назвал Овечкина «великим игроком» во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне. Во время своей речи политик упомянул клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», поскольку Capital One Arena, где проходит митинг, является домашним стадионом команды.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин сфотографировался с амуницией Гретцки.